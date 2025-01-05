Дебют HDMI 2.2 будет официально происходить на выставке CES 2025, так как основной лицензирующий орган (HDMI LA) разослал приглашения на мероприятие для прессы, намекая на то, что стандарт выйдет в ближайшее время.

На выставке CES 2025 состоится официальный дебют стандарта HDMI 2.2, который обещает более высокую пропускную способность и разрешение. Организация HDMI LA, ответственная за лицензирование спецификаций HDMI, разослала приглашения на мероприятие, намекая на предстоящий выход нового стандарта. Хотя подробности технологии пока неизвестны, ожидается, что HDMI 2.2 превзойдет существующий стандарт HDMI 2.1, который поддерживает разрешения до 10K, а также Dynamic HDR.

Стандарт HDMI 2.2 будет иметь более широкие возможности по сравнению с предыдущими версиями. Вероятно, он будет обладать более высокой пропускной способностью и новыми спецификациями, которые будут раскрыты на выставке CES 2025. Стандарт HDMI 2.1 уже имеет пропускную способность 48 Гбит/с и поддерживает разрешения высокого разрешения, включая 8K60 и 4K120, поэтому можно ожидать, что HDMI 2.2 будет превосходить его в этих аспектах.

Дебют HDMI 2.2 на выставке CES является значимым событием для индустрии электроники, поскольку HDMI-интерфейс широко используется в различных устройствах, включая телевизоры, игровые приставки, компьютеры и мультимедийные плееры. Более высокая пропускная способность и разрешение HDMI 2.2 предоставят пользователям возможность наслаждаться более качественным и четким изображением, особенно при воспроизведении контента в высоком разрешении.