Графический процессор основан на архитектуре RDNA 4 и имеет индивидуальный дизайн с логотипом Red Devil и светодиодной подсветкой.

PowerColor представил высокопроизводительный графический процессор AMD Radeon RX 9070 XT Red Devil, который основан на архитектуре RDNA 4. Он будет представлен в ближайшие дни и имеет индивидуальный и уникальный дизайн. PowerColor является первым партнером AMD, который показал изображение задней панели нового графического процессора RX 9000. По внешнему виду можно судить о том, что этот графический процессор принадлежит флагманской серии «Red Devil», которая обычно имеет самые высокие тактовые частоты.

На задней панели процессора виден логотип Red Devil, который также использовался на предыдущих моделях RX 7900. PowerColor разместила сообщение на своем веб-сайте, где предлагает зрителям загадку: "Когда вы смотрите в бездну, бездна в ответ светится красным. Готовы ли вы встретить взгляд бездны?" Также указано, что RX 9070 XT будет первым представленным процессором из новой серии.

RDNA 4 является новейшей архитектурой графических процессоров AMD, которая будет внедрена в линейку RX 9000. Ожидается, что новая архитектура будет принести значительные улучшения в производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими версиями.