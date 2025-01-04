По информации из китайского приложения, добавление новых персонажей (Мистер Фантастик, Женщина-невидимка, Человеческий факел и Нечто) будет доступно с 10 января

Согласно утечке из китайского приложения, на следующей неделе в бесплатном шутере Marvel Rivals от NetEase появится Фантастическая четверка. Игра была представлена на платформе Steam и консолях в прошлом месяце и уже набрала более 20 миллионов игроков на всех платформах. Она также заняла высокие места в чартах игроков в США за последнюю неделю года. Теперь добавление Фантастической четверки расширит список играбельных персонажей до 37.

На данный момент в игре Marvel Rivals уже присутствуют такие герои и злодеи, как Черная Пантера, Доктор Стрэндж, Грут, Каратель, Хела, Железный человек, Локи, Енот Ракета, Богомол, Пени Паркер, Магнето и другие. Однако, с добавлением Фантастической четверки, игрокам станет доступно больше персонажей, и это только в рамках первого сезона игры.

Marvel Rivals - это шутер от третьего лица, где игроки могут сражаться вместе с различными персонажами Вселенной Marvel. Игра предлагает уникальный геймплей и возможность играть как за героев, так и за злодеев. Она получила признание игроков и занимает достойные позиции в рейтингах популярности.