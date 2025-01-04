Партнеры поставок будут подключаться через три месяца после представления, а референсные модели появятся к февралю

Графические процессоры RX 9070 от AMD будут ограниченно представлены в Китае, а партнеры AIB присоединятся к цепочке поставок в марте после представления GPU в феврале. Референсные модели также ожидаются на рынках в феврале, возможно, к китайскому Новому году. Однако планы AMD для Китая могут немного отличаться от остальных рынков, и поэтому китайским покупателям придется немного подождать до февраля или после китайского Нового года, чтобы получить эти новые GPU RDNA 4.

Точная дата изначального представления в январе не уточняется, но по сообщению внутреннего отдела AMD, графические процессоры RX 9070 не будут поставляться на китайские рынки в январе, а региональные потребители смогут приобрести их лишь в феврале. Эталонные версии GPU, вероятно, будут доступны в феврале, но другие модели могут задержаться до марта. Это означает, что китайским потребителям придется ждать около трех месяцев, чтобы получить пользовательскую версию.