Они опубликовали дорожную карту, указывающую на исследование и разработку данного эмулятора

Студия Implicit Conversions сообщила о своих планах исследовать и создать прототип нативной эмуляции игр PlayStation 3 на PlayStation 5. На их официальном сайте разработчики поделились дорожной картой, в которой указали, что они работают над эмулятором PlayStation 3 для своего движка Syrup, который используется для портирования PlayStation Classics на PlayStation 5. Однако они отметили, что эмуляция PlayStation 3 может занять несколько лет, так как это пока только мечта.

В настоящее время игры PlayStation 3 Classics доступны для воспроизведения на PlayStation 5 только через облачный гейминг при наличии подписки PS Plus Premium. Однако многие считают, что PlayStation 5 способна нативно эмулировать игры PlayStation 3.



