Согласно анализу утечки материнской платы Nintendo Switch 2, вероятно, в SoC (системе на кристалле) используется 5-нм техпроцесс Samsung, а не 8-нм

Недавно утечка материнской платы Nintendo Switch 2 предоставила пользователям возможность более детально изучить компоненты новой консоли и определить некоторые характеристики. Согласно анализу, проведенному на Famiiboards и обсуждаемому на сабреддите Gaming Leaks and Rumors, в SoC Nintendo Switch 2, скорее всего, используется 5-нм техпроцесс Samsung, а не 8-нм, как предполагалось ранее. Это заключение основано на размере чипа T239, который считается основой системы. Он имеет площадь около 200 мм^2, что соответствует 5-нм техпроцессу Samsung, применяемому в чипе Snapdragon 8 Gen1, - выпущенном в конце 2021 года. Заметно, что размер этого чипа меньше, чем размер показанного на утечке материнской платы и предполагаемого размера для 8-нм техпроцесса.

Но это не единственное улучшение, ожидаемое в новой версии консоли. Существуют также слухи о поддержке NVIDIA DLSS, функции, которая позволяет масштабировать разрешение до 4K. Хотя эта информация пока не была официально подтверждена.



