Карта мира почти готова, осталось закончить только регион Нибенай

Команда разработчиков Skyblivion поделилась обновлением о текущем прогрессе работы над своим тотально конверсионным модом, который переносит игру The Elder Scrolls IV: Oblivion на движок игры Skyrim. Команда подтвердила свои планы выпустить игру в 2025 году, однако DLC (дополнительные контенты) появятся позже.

Команда сообщила о заключительной работе над картой мира, иллюстрирующей область игрового мира Киродиила. Они отметили, что осталось завершить только регион Нибенай на восточной границе Киродиила. Большая часть карты уже готова, однако некоторые области, такие как Долина Нибенай и Котловина Нибенай, остались незавершенными. Общий прогресс мода составляет 93% клеток карты, но только 44% из них полностью проработаны. В связи с этим, команда ищет новых добровольцев, чтобы ускорить процесс создания навигации.

Также, команда провела конкурс для 3D-художников, специализирующихся на создании растительности. На данный момент переработаны только 74 из 118 трехмерных объектов растений.