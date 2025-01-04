В отличие от RTX 4090, который использует память GDDR6, RTX 5090 будет использовать модули памяти GDDR7, что позволит увеличить объем VRAM

Недавно появилась информация о грядущем графическом процессоре для ноутбуков NVIDIA RTX 5090. Ожидается, что он будет оснащен 24 ГБ памяти GDDR7, что значительно превосходит предыдущее поколение. Это будет означать больший объем VRAM и более высокую пропускную способность памяти.

Графический процессор GeForce RTX 5090 от NVIDIA может получить больше VRAM по сравнению со своим предшественником, а также значительно более высокую пропускную способность памяти. По последним утечкам, известно, что GeForce RTX 5090 для мобильной платформы будет иметь тот же объем VRAM, что и RTX 4090, то есть 16 ГБ. Однако главное отличие заключается в типе памяти - GDDR7 против GDDR6 у предыдущей версии.

Одним из факторов, который обеспечивает большую пропускную способность памяти, является тип памяти. Однако увеличение объема VRAM на RTX 4090 было затруднено отсутствием модулей памяти GDDR6 объемом 3 ГБ, но ситуация может измениться для RTX 5090. По информации из источника Golden Pig Upgrade, графический процессор для ноутбуков GeForce RTX 5090, предположительно, будет первым, применяющим модули памяти GDDR7 объемом 3 ГБ. При таком изменении объем памяти может быть увеличен до 24 ГБ при сохранении 256-битной шины памяти.