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ddr22
Huawei планирует представить преемника Mate XT позднее в этом году с более мощным Kirin 9020
В прошлом году Huawei представила Mate XT как первый в мире смартфон с тройным раскладыванием, опередив конкурентов в этой технологии

По слухам, компания Huawei планирует представить второе поколение своего смартфона Mate XT позднее в этом году. Этот новый аппарат будет оснащен более мощной SoC Kirin 9020. Huawei уже удивила мир, выпустив Mate XT, первый в мире смартфон с тройным раскладыванием. Он был представлен в сентябре прошлого года и опередил конкурентов в этой технологии.

Второе поколение Mate XT, по слухам, будет иметь усовершенствованный дизайн и возможно будет более прочным, но конкретные детали еще неизвестны.

Важным обновлением для нового Mate XT будет использование более мощного процессора Kirin 9020. Этот чип был последним анонсированным Huawei и на данный момент он используется в серии Mate 70. Хотя Kirin 9020 основан на 7-нм техпроцессе, Huawei внесла некоторые улучшения в этот чип, включая 12-ядерный процессор. Ожидается, что этот улучшенный чип будет обеспечивать более высокую производительность и энергоэффективность для нового Mate XT.

Сообщается, что пока что нет информации о других изменениях, которые могут появиться во втором поколении Mate XT. Типстер Weibo Fixed Focus Digital не упоминает о внешних, функциональных или программных изменениях, которые могут быть внесены в этот новый смартфон. Тем не менее, с учетом того, что Huawei представила несколько инновационных технологий в прошлых моделях, можно ожидать некоторые улучшения в новом Mate XT.

#huawei
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