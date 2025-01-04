Apple может работать над ультратонким iPhone 17 Air, который получит обновленный дизайн и станет самым тонким устройством, выпущенным компанией

По слухам, Apple разрабатывает новый тонкий iPhone, который ожидается в следующем году под названием iPhone 17 Air. Этот телефон будет иметь полностью переработанный дизайн, который будет значительно улучшен по сравнению с предыдущими моделями. В последние годы компания ограничивалась незначительными изменениями в дизайне, но iPhone 17 Air будет представлять собой полный редизайн. Утечка, основанная на последних слухах и отчетах, показывает концепт дизайна этого устройства.

По концепту iPhone 17 Air, который был представлен на YouTube, можно увидеть, что новый телефон заменит модели "Плюс" в линейке iPhone. Ожидается, что iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone, выпущенным Apple. Несмотря на то, что iPhone 6, выпущенный десять лет назад, имеет толщину всего 6,9 мм, предполагается, что iPhone 17 Air будет тоньше. Однако компания сталкивается с проблемой размещения аккумулятора, поэтому приходится искать баланс между габаритами и производительностью. В настоящее время ожидается, что толщина устройства составит около 6,5 мм.

Концепт iPhone 17 Air основан на последних утечках, что означает, что если эти слухи подтвердятся, то мы можем ожидать достаточно близкую версию этого телефона уже в этом году. Видео-концепт, опубликованный на YouTube, показывает, что устройство будет иметь частично алюминиевый и частично стеклянный дизайн. Предполагается, что iPhone 17 Air будет иметь безрамочный экран с отображением врезки для фронтальной камеры. В концепте показано, что он будет иметь тройную камеру на задней панели и улучшенную технологию Face ID.