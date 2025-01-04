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ddr22
NVIDIA GeForce RTX 5080 могут представить 21 января после выставки CES 2025
RTX 5080 будет второй по скорости картой в линейке, но на полки доедет первой

Согласно слухам, NVIDIA планирует представить свою новую графическую карту GeForce RTX 5080 уже 21 января. Это произойдет всего две недели после официальной презентации компании, которая запланирована на 6 января. По слухам, GeForce RTX 5080 станет второй по скорости в линейке карт компании, но будет представлена первой. 

Интересно отметить, что обычно NVIDIA первыми представляет свои флагманские продукты, но в данном случае RTX 5080 будет доступна для покупки раньше, чем RTX 5090. Официальная дата представления RTX 5090 пока неизвестна, возможно, она будет анонсирована одновременно с RTX 5080 или немного позже в этом месяце. 

Ожидается, что графический ускоритель RTX 5080 поступит в розничную продажу через несколько недель после начала выставки CES 2025. Важно отметить, что CES состоится всего через несколько дней, и NVIDIA проведет свою презентацию на этом мероприятии, где генеральный директор компании Дженсен Хуанг выступит с основным докладом. NVIDIA, возможно, представит свою новую линейку игровых GPU Blackwell на этом мероприятии.

#nvidia geforce rtx 5080
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