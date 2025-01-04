Утечка файла раскрывает возможную функцию обнаружения автомобильных аварий, которая может быть добавлена в новую серию

Утечка файла раскрывает потенциальную функцию, которая может появиться в серии Samsung Galaxy S25. Согласно утечке, новые модели могут быть оснащены функцией обнаружения автомобильных аварий, которая будет называться Car Crash Detection Wakeup sensor. Это будет улучшенный датчик, предназначенный для обнаружения аварий и способный спасти жизни.

Такое улучшение не является новым для Samsung. В прошлом было уже несколько намеков на коды, связанные с датчиками автомобильных аварий, но до сих пор эта функция не была реализована. Однако утечка файла Galaxy S25 Ultra подтверждает, что эта функция могла бы быть включена в новые модели. Car Crash Detection Wakeup sensor будет работать на принципе обнаружения аварий с целью немедленного активирования устройства.

Серия Galaxy S25 является ожидаемым релизом, и утечки файлов делают картину ожидаемых функций все более ясной. Функция обнаружения автомобильных аварий станет важным дополнением, которое поможет предотвратить серьезные травмы и спасти жизни. Она будет основана на улучшенном датчике, который будет активизироваться при обнаружении аварии и предупреждать пользователя.