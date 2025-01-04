Этот сенсор будет иметь трехслойную структуру и, предположительно, будет более совершенным, чем текущий сенсор Exmor RS от Sony, который используется в смартфонах iPhone

Компания Samsung якобы разрабатывает новый трехслойный датчик камеры для Apple, который, предположительно, будет лучше, чем существующий Exmor RS от Sony, используемый в смартфонах iPhone. В настоящее время Apple полагается только на поставки Sony для датчиков камеры, но Samsung, поставляющая OLED-панели для компании из Купертино, может стать новым поставщиком датчиков, предложив новый трехслойный датчик.

Аналитик Минг-Чи Куо ранее упоминал, что Samsung начнет поставлять Apple 48-Мп датчики камеры через два года. Новый слух утверждает, что Samsung разрабатывает для Apple датчики в конфигурации PD-TR-Logic.

Это потенциальное сотрудничество между Samsung и Apple может прекратить монополию Sony на поставки датчиков для камеры iPhone. В настоящее время Sony является единственным поставщиком датчиков для Apple, но введение нового трехслойного датчика Samsung способно изменить ситуацию. По слухам, новый датчик камеры Samsung будет иметь более высокую производительность и качество изображения, что может привести к значительному улучшению камеры iPhone.

Аналитик Минг-Чи Куо также утверждает, что Samsung начнет поставлять Apple 48-Мп датчики камеры для iPhone 18 через два года. Если эти утверждения оказываются верными, то это будет означать, что Apple перейдет к использованию трехслойных датчиков Samsung уже в следующем поколении своих смартфонов.



