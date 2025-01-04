Игра Hi-Fi Rush, разработанная Tango Gameworks, получила высокие отзывы критиков, что сделало ее закрытие неожиданным и разочаровывающим

Компания Tango Gameworks воскрешена благодаря покупке ее студии и интеллектуальной собственности Hi-Fi Rush компанией Krafton. Ранее Microsoft закрыла Tango Gameworks, вызвав недовольство игровой индустрии. Hi-Fi Rush была высоко оценена рецензентами и получила несколько наград. Игра является комбинацией двух популярных жанров и отличается отличной музыкой и разнообразными боями.

Хотя Microsoft заявила о намерении привлечь больше азиатских разработчиков, они закрыли Tango Gameworks. Однако Krafton решила восстановить студию.

Главный исполнительный директор Krafton, Хан 'CH' Ким, признал, что Hi-Fi Rush, возможно, не будет продаваться очень хорошо из-за своего нишевого жанра, но они видят потенциал в студии Tango Gameworks и хотят поддержать ее развитие. Tango Gameworks была признана талантливым японским разработчиком, и их возвращение на игровую сцену приветствовалось.

Приобретение Tango Gameworks является частью стратегии Krafton по расширению своего портфолио собственных студий. Компания уже имеет такие студии, как PUBG Corporation, Striking Distance Studios и другие. Объединение с Tango Gameworks дает Krafton возможность войти на японский рынок и получить доступ к их специфичным знаниям и талантам.