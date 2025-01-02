Компания Google выступила в качестве партнера турнира, чтобы продемонстрировать свои продукты на первом турнире Большого шлема в году.

Компания Google объявила о новом партнерстве с чемпионатом Австралии 2025 года, где ее смартфон Pixel стал официальным смартфоном турнира. Чемпионат Австралии, который пройдет с 12 по 26 января 2025 года, является одним из четырех крупных теннисных турниров в году. Google видит это партнерство как возможность продемонстрировать свои продукты и возможности новейшего семейства Pixel 9 перед миллионами зрителей в Австралии и по всему миру.

В рамках партнерства, Google создала Pixel Studio - огромную студию в Мельбурне, где люди могут ознакомиться с новыми моделями смартфонов Google Pixel. Pixel Studio представляет собой площадку, где потенциальные покупатели могут испытать возможности и функции флагманских моделей Google. Чемпионат Австралии 2024 года привлек более миллиона болельщиков и имел более 558 миллионов уникальных просмотров по всему миру. Учитывая эти показатели, официальное партнерство с турниром предоставляет Google отличную возможность показать свои продукты теннисным фанатам и зрителям.