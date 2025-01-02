В некоторых категориях победители были ожидаемыми, так как они уже получали награды и номинации на других церемониях.

Премии Steam 2024 были объявлены и Black Myth: Wukong была признана игрой года. Во многих категориях победители были неожиданными, но некоторые из них уже набирали признания на других церемониях в этом году.

В номинации "VR-игра года" победителем стала Metro Awakening VR. В категории "Труд любви" победу одержал Elden Ring. Лучшей игрой на Steam Deck признана Hades II. "Better With Friends Award" досталась Palworld. В номинации "Награда за выдающийся визуальный стиль" победил Hades II. Balatro была отмечена в категории "Награда за самый инновационный геймплей". Black Myth: Wukong стала победителем в номинации "Лучшая игра, в которую вы провалились". Награду за лучший саундтрек получила Horizon Forbidden West.

Все участники и победители Steam Awards 2024 были отмечены в каждой категории. Победители вызвали разные эмоции у зрителей, но в целом их выборы признаны справедливыми.