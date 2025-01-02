Функция усовершенствованного визуального поиска отправляет фотографии пользователей в Apple для распознавания ориентиров.

iOS 18 и macOS 15 предлагают функцию улучшенного визуального поиска, которая по умолчанию отправляет фотографии пользователя на серверы Apple для распознавания ориентиров. Это одно из крупных обновлений, которые принесли множество новых функций, включая Apple Intelligence. Компания утверждает, что данные пользователей остаются конфиденциальными и защищенными благодаря сквозному шифрованию. Однако, разработчик Джефф Джонсон обнаружил, что передача фотоданных происходит без согласия пользователя и достаточно сложным образом.

Функция Enhanced Visual Search, которая появилась с выходом iOS 15, распознает объекты на фотографиях и по умолчанию отправляет их на серверы компании для обработки. Это позволяет устройству определить определенные ориентиры и предоставить лучший контекст в приложении «Фото». Несмотря на полезность этой функции, некоторые пользователи могут быть обеспокоены тем, что их фотографии становятся видимыми для Apple без их согласия.

Однако, пользователи могут отключить эту функцию, перейдя в настройки на своем iPhone или Mac.