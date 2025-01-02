Эта поддержка была обнаружена в библиотеках GPUOpen.

Графические процессоры AMD «RDNA 4», в частности Navi 48, будут поддерживать кодирование AV1, что делает их привлекательными для создателей контента и стримеров. Это нововведение было обнаружено в разделе GPU Open Libraries and SDKs на GitHub. Кодек AV1 позволяет графическим процессорам RDNA 4 достигать лучшей эффективности сжатия видео по сравнению с такими стандартами, как H.264 и HEVC. Поддержка кодирования AV1 доступна только для графических процессоров «высшего класса», основанных на матрице Navi 48, включая Radeon RX 9070 XT и RX 9070.

Однако, поддержка AV1, вероятно, не будет доступна для Navi 44, что является младшими моделями на базе RDNA 4.



