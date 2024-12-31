Мотивацией Qualcomm для разработки собственных ядер Oryon для Snapdragon 8 Elite было желание догнать конкурентов

По слухам, следующий процессор Dimensity 9500, который представят в следующем году, будет иметь более низкую тактовую частоту, чем Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Отмечается, что производительные ядра Dimensity 9500 будут работать на частоте 4,00 ГГц.

Qualcomm разработала собственные ядра Oryon для Snapdragon 8 Elite, так как процессоры ARM отставали от конкурентов. При сравнении спецификаций Dimensity 9400 с Snapdragon 8 Elite, становится понятным, почему Qualcomm решила пройти своим собственным путем. Производительное ядро Snapdragon 8 Elite работает на частоте 4,32 ГГц, в то время как Dimensity 9500 от MediaTek будет иметь более низкую частоту. Судя по информации, размещенной на Reddit, Dimensity 9500 будет иметь два ядра Cortex-X930, работающих на частоте 4,00 ГГц, и шесть ядер Cortex-A730, работающих на частоте 3,50 ГГц.

Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей версией Dimensity 9400, в которой ядра Cortex-X925 работали на частоте 3,62 ГГц. Однако, производительность ядер Oryon в Snapdragon 8 Elite при их стандартной частоте до сих пор неизвестна.



