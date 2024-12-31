Ожидается, что Arrow Lake-H может быть отложен до февраля 2025 года, несмотря на его представление на выставке CES 2025

Intel представит свою новую серию процессоров Arrow Lake-H, включающую мобильные чипы Core Ultra 200H, в Китае и Южной Корее на месяц раньше, чем в США, ЕС и других регионах, сообщается в утечке информации, размещенной на сайте Weibo. Чипы Arrow Lake-H, возможно, будут отложены до февраля 2025 года, несмотря на то, что их представят на выставке CES 2025. Источник утверждает, что эмбарго на Arrow Lake-H будет снято в Китае и Южной Корее раньше, чем в других частях мира.

Это означает, что Arrow Lake-H будет доступен для розничной продажи в других регионах только в конце февраля. Однако серия Core Ultra 200H будет представлена на выставке CES 2025 в январе. Arrow Lake-H включает в себя мобильные чипы мейнстрима, такие как Core Ultra 9 285H, Core Ultra 7 255H, Core Ultra 5 235H и другие. Они отличаются от серии Arrow Lake-HX или Core Ultra 200HX, которые нацелены на высокопроизводительные игры и более мощные продукты.

Это решение представить Arrow Lake-H сначала в Китае и Южной Корее может быть связано с желанием Intel получить обратную связь от этих двух крупных рынков. Китай и Южная Корея являются важными регионами для компьютерной техники, и раннее представление новых продуктов может помочь Intel учесть специфические требования и предпочтения этих рынков.



