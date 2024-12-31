Линейка Core Ultra 3 заменит поколение "Core i3" и обещает улучшенную производительность

Утечка спецификации Arrow Lake-S подтверждает наличие процессора Intel Core Ultra 3 205, который будет заменять поколение Core i3. На рынке уже появились модели Arrow Lake от Intel, такие как Core Ultra 5, Core Ultra 7 и Core Ultra 9, но Core Ultra 3 SKU пока не было. Однако утечка от пользователя @harukaze5719 свидетельствует о том, что модель Core Ultra 3 205 действительно разрабатывается и, вероятно, заменит поколение Core i3.

Из утечки следует, что модель Core Ultra 3 205 будет представлена, но не будет иметь маркировку K, KF или F. Пока не было других моделей Core Ultra 3, поэтому выглядит вероятным, что Intel выпустит только одну модель этой серии - Core Ultra 3 205. Вероятно, Intel будет продвигать этот процессор в нижнем сегменте рынка, что сделает его идеальным выбором для устройств с низкой мощностью или ограниченным бюджетом. Подробности о технических характеристиках пока неизвестны.

Модель Core Ultra 3 205, скорее всего, будет иметь улучшенную производительность по сравнению с предыдущими поколениями Core i3. Однако стоит отметить, что точные характеристики и возможности этого процессора пока не известны. Судя по утечке, модель Core Ultra 3 205 будет доступна только в конфигурации Non-K, что означает, что она, вероятно, не будет разблокирована для разгона.