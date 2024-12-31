Графические процессоры этой серии будут использовать традиционные 8-контактные разъемы питания, но у партнеров AMD будет возможность устанавливать разъемы 12V-2x6 в своих пользовательских версиях

AMD не требует использования разъемов питания 12V-2x6 на графических процессорах серии Radeon RX 9070, однако допускает возможность их установки партнерами по производству плат (AIB) в их пользовательских версиях. Заметно, что новая линейка RDNA 4 от AMD, включая модели RX 9070 XT и RX 9070, скорее всего, будет оснащена только 8-контактными разъемами PCI-E. Разъем 12V-2x6 обычно используется в high-end графических картах, требующих более высокой мощности. Однако AMD не принуждает AIB к установке данного разъема и позволяет им выбирать любой разъем, который они считают необходимым для GPU RX 9070.

Из сообщений следует, что флагманский GPU Radeon RX 9070 XT имеет TDP (тепловую отдачу процессора) по умолчанию 260 Вт. Однако пользовательские дизайны от производителей плат могут иметь TDP более 300 Вт, что требует использования как минимум 2 8-контактных разъемов PCI-E для обеспечения достаточного питания. Поэтому AIB могут решить установить 12V-2x6 разъемы на свои версии GPU RX 9070 для поддержки высокой энергоэффективности.

Вышеупомянутые сведения были предоставлены Benchlife, источником информации о графических процессорах. Эта информация подтверждает тот факт, что AMD не обязывает использовать разъем 12V-2x6 на GPU Radeon RX 9000 и оставляет это решение на усмотрение AIB. Ожидается, что Radeon RX 9000 станет самой быстрой серией графических процессоров в линейке RDNA 4 от AMD, и, хотя использование разъема 12V-2x6 возможно, оно не является обязательным.