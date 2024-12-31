Эти чипы обеспечивают 50-процентное увеличение производительности ноутбука Samsung Galaxy Book4 Edge, что было продемонстрировано на модернизированной версии ноутбука.

Компания Frore Systems продемонстрировала огромный прирост производительности ноутбука Samsung Galaxy Book4 Edge благодаря своим охлаждающим чипам AirJet. Это позволило увеличить производительность ноутбука на 50 процентов. Ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge является самым тонким на рынке, его толщина всего 10,9 мм. Обновленный образец ноутбука, модернизированный с помощью чипов AirJet, показал невероятный прирост устойчивой производительности процессора и искусственного интеллекта. Это демонстрирует, что потребители теперь могут ожидать большего от своих устройств. Обновленный ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge будет представлен на выставке CES 2025.

Frore Systems достигла увеличения производительности ноутбука Samsung Galaxy Book4 Edge с 12 до 18 Вт, заменив два больших вентилятора на четыре чипа AirJet. Это инновационное решение позволяет уменьшить площадь, занимаемую системой охлаждения, на 45 процентов. В результате был достигнут значительный прирост производительности.

Охлаждающие чипы AirJet разработаны Frore Systems и являются твердотельными чипами активного охлаждения. Они обладают высокой эффективностью охлаждения и способны обеспечить поддержание оптимальной рабочей температуры ноутбука. Благодаря этому ноутбук может работать на более высокой производительности без перегрева.