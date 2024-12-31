Устройство оснащено уникальной конструкцией контроллеров, позволяющей поворачивать их на 180 градусов

Игровой портативный компьютер ONEXSUGAR, разработанный компанией One-Netbook совместно с Sugar Cubes, был представлен общественности. Он оснащен двумя экранами и базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon.

One-Netbook, которая специализируется на различных игровых устройствах, включая внешние графические процессоры и портативные игровые компьютеры, расширяет свой ассортимент новыми и инновационными продуктами. ONEXSUGAR является одним из первых портативных компьютеров, предлагающих пользователю два экрана, что является последним трендом в разработке портативных устройств.

Компания One-Netbook ранее использовала APU AMD Strix Point в своем портативном компьютере OneXFly F1 Pro. Однако ONEXSUGAR отличается от предыдущих устройств. Вместо того, чтобы использовать процессоры на базе Windows, ONEXSUGAR будет работать на одном из процессоров Qualcomm Snapdragon. Хотя конкретная модель пока неизвестна, эта особенность позволяет ему выделяться среди других портативных устройств.

Примечательно, что ONEXSUGAR будет использовать операционную систему Android для своего интерфейса. Это означает, что он будет конкурировать с другими карманными компьютерами на основе Android, доступными на рынке. Это открывает возможности для различных игр и приложений, доступных пользователям ONEXSUGAR.