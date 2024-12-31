Ожидаемые цены на GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 от NVIDIA появились в сети. По слухам, обе модели будут стоить около $2600 и $1370 соответственно.

Ожидается, что графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 будут стоить около $2 600 и $1 370 соответственно. Информация о предполагаемых ценах появилась в сети, хотя пока это только предположения и не официальные данные. Если эти цены оказываются правдой, то это будет существенное увеличение по сравнению с предыдущими поколениями.

Информация о ценах основана на сообщениях от пользователя @wxnod, который указал, что NVIDIA GeForce RTX 5090 будет стоить около 18 999 юаней, а GeForce RTX 5080 - около 9999 юаней. Это заметное увеличение по сравнению с предыдущей линейкой графических процессоров.

Ожидается, что цена GeForce RTX 5090 может составить от $2500 до $3000, так как о NVIDIA предложит значительное улучшение производительности с помощью интеграции новых функций. Аналогично, GeForce RTX 5080, скорее всего, будет стоить дороже, но точная цена пока неизвестна.

Появление информации о предполагаемых ценах вызывает определенные опасения у потребителей, так как эти модели могут стать недоступными для многих покупателей. Большая часть информации о спецификациях новых графических процессоров уже была раскрыта, но официальное подтверждение предполагаемых цен пока отсутствует.