Ритейлеры в Испании уже разместили объявления о продаже ROG Astral от ASUS, хотя модели TUF и PRIME также рассматриваются для платформы AMD.

Компания ASUS готовится представить новые модели графических процессоров нового поколения. В сети появились изображения моделей серий GeForce RTX 50 и Radeon RX 9000, а также модели ROG Astral. Предполагается, что серия ROG Astral будет включать графические процессоры NVIDIA RTX 50 и может иметь полностью белый дизайн. Утечка информации о конкретных вариантах от партнеров AIB свидетельствует о том, что ASUS планирует выпустить несколько вариантов новых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 50 и AMD серии Radeon RX 9000, включая модели TUF, PRIME и ROG Astral.

Новость также подтверждает существование модели Radeon RX 9070 от AMD, которая скоро появится в продаже.

Название Astral намекает на звездное происхождение, поэтому одним из возможных вариантов может быть выход новой модели с необычным дизайном, возможно, в полностью белой цветовой гамме, однако это пока не подтверждено. Важно отметить, что линейка ROG Astral уже появилась у двух испанских ритейлеров, но подробности о ней не разглашаются.