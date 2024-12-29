Этот процессор относится к высокопроизводительной серии Arrow Lake-HX, которую компания Intel планирует выпустить на мобильную платформу

Intel Core Ultra 7 255HX был замечен в бенчмарке Geekbench AI, где были раскрыты технические характеристики нового процессора Arrow Lake-HX. Этот высокопроизводительный процессор был установлен в ноутбук Clevo X580 вместе с графическим процессором RTX 50 Laptop и прошел тесты производительности искусственного интеллекта.

Intel планирует расширить свою линейку процессоров Arrow Lake на мобильную платформу, привнося на рынок высокую производительность. Подобно настольным системам, в серии Core Ultra 200HX будет несколько моделей. Недавно мы видели Intel Core Ultra 9 275HX, а сегодня была представлена модель Core Ultra 7 255HX. Хотя последняя модель немного медленнее, она все равно относится к категории high-end.

Следует отметить, что утечка не показывает производительность 255HX, а только графический процессор в бенчмарке. Это новый графический процессор для ноутбуков серии RTX 50, который ожидается, что будет представлен NVIDIA одновременно с линейкой игровых графических процессоров Blackwell для настольных ПК.

Ноутбук Clevo X580, на котором запускался бенчмарк, оснащен процессором Intel Core Ultra 7 255HX и графическим процессором RTX 50 Laptop. Хотя конкретные результаты по производительности этой конфигурации не были раскрыты, ожидается, что они будут впечатляющими, учитывая характеристики этих компонентов.