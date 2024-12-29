Графические процессоры RTX 50 серии ожидается что будут дороже из-за использования более продвинутых компонентов, включая память GDDR7

По слухам, графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080 с кодовым названием "Blackwell" будет значительно дороже своего предшественника, GeForce RTX 4080. Утечка информации из австралийского розничного магазина говорит о цене в 1500 долларов США за этот графический процессор. Отмечается, что стоимость графических процессоров серии RTX 50 будет выше из-за использования новой памяти GDDR7 и высокотехнологичных компонентов.

Ожидания от новых графических процессоров NVIDIA нового поколения RTX 50 растут, однако до сих пор не было никаких подробностей о их ожидаемой цене. Ютубер Vex сообщает, что у него есть информация о предполагаемой розничной цене NVIDIA RTX 5080, которая может достигать до 1587 долларов США или 2544 австралийских доллара. Это значительно выше цены предыдущей версии, GeForce RTX 4080, которая продавалась по рекомендованной розничной цене в 1199 долларов.



Однако стоит отметить, что цена в 1500 долларов США, которая упоминается в утечке, не является конечной ценой для потребителей. По словам ютубера, реальная цена для покупки GeForce RTX 5080 может быть еще выше и достигать 1739 долларов США.



