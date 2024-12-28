Среди множества компьютеров Mac в этот период были представлены новые чипсеты M4, M4 Pro и M4 Max.

Компания Apple продемонстрировала уверенный рост поставок компьютеров Mac в третьем квартале 2024 года в США, став вторым по величине поставщиком в этом периоде. Поддержкой этих поставок стали новые чипсеты M4, M4 Pro и M4 Max, которые были использованы во множестве настольных и портативных компьютеров Mac. Несмотря на то, что точные детали релизов неизвестны, докладывается, что Apple приняла ключевые решения относительно структуры цен и аппаратных спецификаций. Это позволило компании продемонстрировать значительный рост поставок, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом.

В третьем квартале 2024 года компания Acer стала лидером среди всех производителей ПК в США, увеличив свои поставки на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании Apple, Acer и Lenovo стали ведущими поставщиками ПК на американском рынке в этом квартале, согласно данным от Canalys. Учитывая, что большинство продуктов Apple имеют высокую цену, впечатляющим является тот факт, что компания заняла 15,8% рынка настольных компьютеров и ноутбуков.