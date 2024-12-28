Подтверждается, что его тактовая частота не будет изменена и будет такой же, как у версии без X3D.

Опубликованная утечка информации подтверждает, что новый процессор AMD Ryzen 9 9950X3D будет иметь тактовую частоту на уровне версии без X3D и будет работать на частоте 5,7 ГГц. Эта информация была раскрыта на скриншоте CPU-Z, где был показан инженерный образец под кодовым названием Granite-Ridge. Также было уточнено, что Ryzen 9 9950X3D будет иметь общий кэш L3 объемом 128 МБ.

Новые процессоры Ryzen 9000X3D являются модификациями предыдущих моделей Ryzen 9000 и получили дополнительный кэш L3 благодаря технологии 3D V-Cache.

Однако пока что это только инженерные образцы, поэтому подтверждение всех спецификаций и характеристик ожидается в официальном анонсе от AMD.

