Новостей о Kingdom Hearts IV не было уже довольно долгое время.

По слухам, компания Square Enix планирует провести мероприятие в феврале, на котором могут быть представлены игры, включая Kingdom Hearts IV. Официальной информации о четвертой части игры уже давно не поступало, некоторые члены сообщества фанатов начали волноваться, особенно после того, как компания не приняла участие в The Game Awards 2024.

Недавно ютубер TheGamersJoint поделился слухами о предстоящем мероприятии Square Enix, возможно, посвященном их собственным играм. Он упомянул, что компания пропустила события Summer Games Fest и The Game Awards, потому что они планируют провести собственные шоу, а одно из них может состояться уже в феврале. TheGamersJoint отметил, что это информация от его источника и призвал воспринимать ее с некоторой осторожностью. Он также добавил, что не стоит связывать все надежды с этой информацией до тех пор, пока не будет подтверждения.

Тем не менее, проведение собственного мероприятия в феврале имеет логическое объяснение. В конечном счете, Square Enix должна будет заявить свои планы на 2025 год. Вследствие этого возможно, что на предстоящем мероприятии будут представлены не только новости о Kingdom Hearts IV, но и другие игры, которые компания планирует выпустить.