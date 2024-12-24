Утечка представила восемь моделей с различными форм-факторами и дизайном. Gigabyte готовит линейки AORUS, Eagle и Gaming, а ASUS выпустит ROG Strix, TUF и Prime Series.

В Интернете появились утечки информации о нескольких моделях материнских плат от ASUS и Gigabyte для процессоров AMD Ryzen 9000. В сети разместили фотографии и спецификации материнских плат TUF, ROG Strix, AORUS и Eagle на чипсетах B850 и B840. Компания Gigabyte представит линейки AORUS, Eagle и Gaming, в то время как ASUS выпустит материнские платы ROG Strix, TUF и Prime Series. Платы на чипсетах X870 и X870E уже доступны, но остальные модели планируется выпустить в ближайшее время.

Материнские платы Gigabyte включают модели AORUS Elite WiFi 7 в белом и черном исполнении, а также B850I AORUS PRO. ASUS предлагает ROG Strix B850 A Gaming WiFi и TUF Gaming B850 Plus WiFi. Обе компании предлагают различные функции и дизайн для каждой модели платы. Фотографии позволяют увидеть внешний вид плат, а также разъемы и размещение компонентов.

Материнские платы на чипсетах B850 и B840 будут совместимы с процессорами AMD Ryzen 9000, которые пока еще не вышли. По предварительным данным, эти процессоры будут включать восьмиядерные и шестнадцатиядерные варианты. Платы Gigabyte и ASUS предлагают обширный выбор функций, таких как поддержка Wi-Fi, различные порты USB, аудиоразъемы и слоты расширения. Кроме того, они обладают различными дизайнами, чтобы соответствовать потребностям различных пользователей.

