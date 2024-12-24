Эти ноутбуки будут оснащены графическими процессорами серии RTX 50 от NVIDIA, включая варианты с AMD Strix Halo, а также процессорами Intel Core Ultra 200.

Компания ASUS готовится представить 20 новых ноутбуков на выставке CES 2025. Эти ноутбуки будут оснащены графическими процессорами серии NVIDIA RTX 50 в сочетании с AMD Strix Halo и процессорами Intel Core Ultra 200HHX. Некоторые из этих моделей уже появились на розничных сайтах, хотя пока недоступны для покупки. Общее количество моделей, которые ASUS представит на выставке CES, составит 26. Они будут оснащены различными процессорами AMD и Intel, включая процессоры Core Ultra 200H/HX и Ryzen AI Max+ 395.

В утечке, опубликованной аккаунтом @94G8LA, представлена таблица со всеми предстоящими моделями ноутбуков ASUS. Таблица содержит информацию о моделях, их кодовых именах, размерах и других характеристиках. Однако, не все детали этих моделей были раскрыты, и некоторые сведения о них остаются неизвестными.

