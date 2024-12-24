Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
OnePlus 13R был замечен в листинге на Amazon, что свидетельствует о скором выпуске этой модели
OnePlus 13R будет позиционироваться как более доступная версия смартфона, предлагая альтернативу модели OnePlus 13.

OnePlus 13R появился в списке Amazon с некоторыми характеристиками и функциями, которые указывают на то, что он будет продаваться по более низкой цене, чем его «старший брат» OnePlus 13. Он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 предыдущего поколения, вместо Snapdragon 8 Elite. Это позволит более широкому кругу пользователей приобрести смартфон высокого класса по более доступной цене.
В листинге Amazon также раскрываются некоторые другие характеристики OnePlus 13R. Он будет иметь массивную батарею на 6 000 мАч. Кроме того, в OnePlus 13R появится функция «AI Notes», которая вероятно относится к улучшенным возможностям заметок, использующим искусственный интеллект.
Хотя более доступная цена OnePlus 13R привлекательна, пользователи могут обратить внимание на то, что процессор Snapdragon 8 Gen 3 не является самым последним и мощным чипсетом на рынке. Однако, для большинства обычных пользователей, этот процессор будет предоставлять достаточную производительность для выполнения повседневных задач и использования приложений.

#oneplus 13r
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В iPhone 17 Pro появятся семь новых функций
+
В России началась разработка 11,2-нм системы EUV-литографии
37
Telegraph: Новая железная дорога в Европе сократит доставку военной техники к границе РФ до 24 часов
6
Sky News: Зеленский стал открыто говорить о невозможности вернуть территории силой оружия
+
ЗРК «Тор-М2У» удвоил боекомплект и достиг скорости перехвата 1000 м/с
4
Эксперты назвали лучшие видеокарты 2024 года
14
В Абхазию начались гуманитарные поставки электричества из России
8
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
1
AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
19
Названы совместимые с iOS 19 и iPadOS 19 устройства
+
Президент Панамы исключил возвращение Панамского канала США по требованию Трампа
3
Представлен сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель JinDou400
1
Reuters: ВСУ быстрыми темпами обучают ИИ управлению беспилотниками
3
Двухместный Су-30СМ2 из-за особенностей фюзеляжа уступает в скорости Су-35С
6
Micron начнет массовое производство памяти HBM4 в 2026 году
+
YouTube начал борьбу с кликбейтами путем удаления таких роликов
2
В 2025 году Vivo выпустит флагман с батареей 6500 мА*ч и смартфон среднего класса на 7500 мАч
+
Metacritic назвал топ-20 сериалов 2024 года
+
NVIDIA GeForce RTX 5080 c 16 Гбайт станет первой доступной для покупки видеокартой Blackwell
2
Братья Руссо испытывают проблемы со сценарием «Мстители: Судный день», а Sony с «Человеком-пауком 4»
1

Популярные статьи

Взломанные консоли могут привести к началу "Золотой эры игр"
16
Даем жесткому диску второй шанс или как можно использовать HDD с повреждёнными секторами
24
Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
46
"Ужасающий 3", "Ручная кладь", "Миссия: Красный": краткий обзор фильмов
+
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
28
Можно ли экономить на блоке питания при сборке игрового ПК
24
Легенды 90-х: как автомобили ВАЗ-2110, «Святогор» и «Славута» спасали автопром
3
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
23
Обзор внешнего SSD-накопителя Silicon Power PX10
+
Авария беспилотного болида на трассе в Судзуке не позволила искусственному интеллекту обогнать Квята
1

Сейчас обсуждают

Aleksandrs Ivanovs
05:33
Автор своей заметкой ЛИШНИЙ РАЗ даёт повод для кучи вопросов... Наиболее критические: 1) а почему только сейчас?! 2) а мосты на Днепре... Ну и далее-по списку... Из фотографий видно-разбита ТОЛЬКО кры...
Армия России утром нанесла групповой удар по чувствительным целям в Киеве
Anton1978
05:26
Эх...Когда ж этот замечательный день наступит...Знать бы...Шампанское на лед поставить заранее!!!
Трафик YouTube в России обвалился до антирекордных 20 %
Илья Шкверя
05:17
Не будет, у неё 50тая линейка "бюджеток" в начале весны стартанет
Встроенная графика некоторых моделей AMD Strix Halo может сравниться с видеокартой RTX 3060 на 12 ГБ
sexsexseven
05:16
Сосут у пое 2 не нагибаясь)))
Blizzard предоставляет возможность играть в Diablo 4 бесплатно до 3 января 2025 года
D.Lans
05:07
Забавно, если цена у нас будет не сильно отличаться от 9800x3d
Стало известно, какие iPhone и iPad не получат больше обновлений в 2025 году
Владимир Свечников
05:03
В системник общей стоимостью до 150 тысяч ставить БП дороже 10 тысяч рублей - это, как правило, неразумная переплата. Но и что-то дешевле 5000 по нынешним ценам, я бы устанавливать не рискнул. Думаю, ...
Можно ли экономить на блоке питания при сборке игрового ПК
VRoman
04:53
Ионизаторы воздуха для помещений тоже продаются. Типа полезно.
Ventiva представила безвентиляторное охлаждение мобильных процессоров мощностью до 40 Вт
Morph
04:30
Нормальный старый добрый оверклокинг, с подписями и тестами. А то чё толку, разогнать скрин сделать. А чуть серьезнее синьку словить или ребут. Всегда был против таких разгонов, ещё фото с Биоса делал...
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
Vlad Eroshenko
04:15
Сколько же тут нытиков и казуалов которых нагнул вуконг🤣. Похоже дальше первого босса не осилили.
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
Kutuz
03:57
"В российском обществе паники нет. Есть только всеобъемлющее желание возмездия в 100-кратном размере" - о, как Миша раздухарился. Может хватит там за всё российское общество говорить? Большинство прос...
Путин пообещал многократно более мощный ответ на удары беспилотниками ВСУ по жилым домам в Казани
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем