OnePlus 13R будет позиционироваться как более доступная версия смартфона, предлагая альтернативу модели OnePlus 13.

OnePlus 13R появился в списке Amazon с некоторыми характеристиками и функциями, которые указывают на то, что он будет продаваться по более низкой цене, чем его «старший брат» OnePlus 13. Он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 предыдущего поколения, вместо Snapdragon 8 Elite. Это позволит более широкому кругу пользователей приобрести смартфон высокого класса по более доступной цене.

В листинге Amazon также раскрываются некоторые другие характеристики OnePlus 13R. Он будет иметь массивную батарею на 6 000 мАч. Кроме того, в OnePlus 13R появится функция «AI Notes», которая вероятно относится к улучшенным возможностям заметок, использующим искусственный интеллект.

Хотя более доступная цена OnePlus 13R привлекательна, пользователи могут обратить внимание на то, что процессор Snapdragon 8 Gen 3 не является самым последним и мощным чипсетом на рынке. Однако, для большинства обычных пользователей, этот процессор будет предоставлять достаточную производительность для выполнения повседневных задач и использования приложений.

