Это позволит пользователям более удобно взаимодействовать с приложением, обеспечивая бесшовную интеграцию и повышая его полезность.

OpenAI объявила о расширении возможностей своего приложения ChatGPT для macOS. Теперь пользователи смогут взаимодействовать с приложениями, такими как Apple Notes, а также со множеством других сторонних приложений. Это обновление является продолжением предыдущего, в рамках которого OpenAI предоставила доступ к экранным контентам приложений Mac.

Это решение имеет несколько преимуществ. Во-первых, оно расширяет базу пользователей приложения ChatGPT, делая его более доступным для пользователей macOS. Все, что им нужно сделать, это загрузить приложение ChatGPT и начать использовать его вместе со своими любимыми сторонними приложениями. Во-вторых, интеграция с основными приложениями, такими как Apple Notes, позволяет пользователям легко сохранять и организовывать разговоры и идеи, полученные в результате взаимодействия с ChatGPT.