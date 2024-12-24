Galaxy S24 Ultra победил iPhone 16 Pro Max.

По версии MKBHD, Galaxy S24 Ultra от Samsung был назван "Телефоном года" и обошел новый iPhone 16 Pro Max от Apple. Этот телефон был представлен почти год назад, в январе, и получил признание в рамках ежегодной премии "Камера смартфона". Известный ютубер проводит конкурс, в котором оценивает смартфоны по различным аспектам и в целом. В этом году iPhone 16 Pro Max не смог обойти конкурентов и занять первое место в номинации "Телефон года".

Galaxy S24 Ultra стал победителем в номинации "Телефон года" по версии MKBHD. Ютубер ежегодно выбирает 10 категорий и составляет рейтинг смартфонов. В рейтинге, хотя iPhone 16 Pro Max не стал главным телефоном года, он занял место лучшего маленького телефона 2024 года.