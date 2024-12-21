Игра Towers of Aghasba находится в раннем доступе уже месяц и разработчики Dreamlit Games сообщили о ходе работ над ее улучшением.

Игра Towers of Aghasba находится в раннем доступе уже месяц, и разработчики из Dreamlit Games поделились своими впечатлениями о процессе разработки и улучшения игры за этот период. За прошедшие четыре недели команда выпустила пять крупных патчей, которые принесли множество улучшений качества жизни, исправления ошибок и добавление новых функций для игроков. Разработчики выразили благодарность игрокам за активное участие в обратной связи и помощь в определении приоритетов для улучшения игры.

Одним из главных обновлений, которые уже были внесены в Towers of Aghasba, стал режим "Арахнофобия", в котором пауки были заменены крабами. Это решение было встречено положительно, так как оно позволило игрокам с арахнофобией наслаждаться игрой без тревоги. Также был расширен инвентарь, что позволяет игрокам иметь больше места для хранения предметов. Это только начало изменений в инвентаре и разработчики планируют внести дополнительные улучшения в эту систему в будущем.

Однако одно из самых заметных изменений в Towers of Aghasba заключается в том, что игрокам больше не требуется создавать учетную запись Epic Games для игры. Теперь игра доступна для всех желающих без необходимости регистрации в другой платформе.