Игроки смогут опробовать этот класс в раннем доступе через Black Desert Global Lab, где у них будет возможность использовать револьверы, дробовики и Lil' Devil.

Black Desert продолжает развиваться и добавлять новые классы и контент. Недавно было выпущено расширение "Land of the Morning Light: Сеул", которое переносило игроков в Древнюю Корею, где они могли исследовать новую архитектуру, знакомиться с новыми персонажами и сражаться с новыми врагами. Недавно в раннем доступе появился новый класс - Deadeye. Чтобы опробовать его, игроки могут пройти через Black Desert Global Lab и поэкспериментировать с револьверами, дробовиками и Lil' Devil.

Это было объявлено на глобальном мероприятии сообщества Calpheon Ball в Южной Корее — игра отмечала свое десятилетие. Для тех, кто не смог присутствовать, была организована прямая трансляция, где игроки увидели множество анонсов, связанных с игрой.

29-й класс для Black Desert будет доступен в Black Desert Online и Black Desert Mobile 24 декабря. Кроме того, для тех, кто хотел попробовать игру, но не хочет тратить деньги на ее приобретение, игра может быть бесплатно получена на Steam на время зимней распродажи. Данное предложение ограничено и является праздничным подарком для игроков.