Эксперты Digital Foundry утверждают, что использование более мощного графического процессора (GPU) в PlayStation 5 Pro для улучшения разрешения возможно, но это уже реализуется с помощью функции Game Boost.

Компания CD Projekt Red не планирует выпускать патч для PlayStation 5 Pro для игры Cyberpunk 2077, так как не существует реального способа улучшить качество изображения на этой системе. Эксперты Digital Foundry, отвечая на вопросы слушателей своего подкаста, разъяснили, что разработчики, вероятно, решили не делать патч, поскольку не существует явного пути для усовершенствования графики, за исключением использования более мощного графического процессора, что уже происходит благодаря функции Game Boost.

Конкретно для улучшения трассировки лучей в Cyberpunk 2077 на PlayStation 5 Pro потребовалось бы обновление SDK, что вызвало бы технические проблемы и требовало большого количества работы. Кроме того, внедрение поддержки PSSR не дало бы значительного улучшения по сравнению с уже присутствующей функцией AMD FSR.

Однако, несмотря на то, что патч для PlayStation 5 Pro не будет выпущен, CD Projekt Red продолжает поддерживать игру. В прошлой неделе было выпущено новое обновление, в котором добавлены новые функции и улучшения, включая возможности кастомизации.