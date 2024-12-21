Разработчики игры заявили, что будущие обновления будут включать официальную реализацию FSR3

Моддер PureDark выпустил мод AMD FSR 3 для игры Indiana Jones and the Great Circle, который значительно улучшает графику и производительность игры. Этот мод доступен только для подписчиков на платформе Patreon PureDark. Однако разработчики MachineGames уже объявили, что официальное обновление игры включит AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), но не уточнили, будет ли включен компонент генерации кадров, доступный в моде PureDark.

Тесты мода показали значительное улучшение производительности игры на разных устройствах. На портативном устройстве Steam Deck от Valve, производительность игры выросла с 20-25 кадров в секунду до примерно 40 кадров в секунду в режиме "Качество". В режиме "Производительность" получается еще 10 кадров в секунду, однако графика на этом этапе не выглядит наилучшим образом. Это впечатляющий результат, учитывая, что системные требования игры включают аппаратную поддержку трассировки лучей, которую Steam Deck не так хорошо обрабатывает.