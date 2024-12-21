Устройство оснащено 12-ядерным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 "Strix Point" на архитектуре Zen 5.

One-Netbook представила свой новый игровой портативный компьютер OneXPlayer G1, который является игровым мини-ноутбуком и оснащен 12-ядерным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 "Strix Point". Этот компьютер имеет компактный форм-фактор и может использоваться как игровой портативный компьютер или игровой мини-ноутбук, благодаря своей небольшой размерности. Устройство оснащено клавиатурой и специальным контроллером для игры на 8,8-дюймовом дисплее.

OneXPlayer G1 использует процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 "Strix Point", который основан на архитектуре Zen 5 и имеет 12 ядер и 24 потока. Этот процессор уже использовался в другом продукте компании One-Netbook - консоли OneXFly F1 Pro. Новый портативный компьютер предлагает гибридную конструкцию, что позволяет ему работать в разных режимах и обеспечивает высокую производительность.

Видеоролик на YouTube позволяет визуально оценить портативный компьютер, а более четкие изображения, предоставленные ITHome, раскрывают его дизайн и интерфейсы.