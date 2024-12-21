Демо-версия включает первую главу игры и сохраненные данные могут быть перенесены в полную версию при ее покупке.

Компания Bokeh Game Studio объявила о запуске демоверсии Slitterhead на всех платформах. В демо-версии игроки могут опробовать первую главу игры и сохраненные данные будут перенесены в полную версию, если игроки решат ее приобрести. В связи с этим на PlayStation, Steam и Epic Game Store действуют скидки в 30%, однако на версию для Xbox скидки не предусмотрены.

Также была объявлена скидка на физическое издание PS5 Day 1 Edition, которое распространяется в Северной Америке через XSEED Games. Издание доступно по сниженной цене 59,99 долларов и включает физическую копию игры, CD с оригинальными песнями, артбук с жуткими иллюстрациями и лист с наклейками, упакованные в фирменную коробку.

Slitterhead вызывал большой интерес у поклонников, в основном благодаря участию в разработке Кейитиро Тоямы, легендарного создателя игр Silent Hill и Gravity Rush. Однако игра получила низкую оценку от обозревателей. В обзоре Wccftech она получила всего 6,3 балла из 10. Игра признана странной аномалией первой игры от студии Bokeh Game Studio, и многие ожидали от нее большего.