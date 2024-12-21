Игра разработана с участием бывшего инструктора SEAL Брэндона Уэбба, чтобы достичь максимальной реалистичности игрового процесса.

Разработчик и издатель Maximum Entertainment представил новый симулятор снайпера под названием Center Mass: Streets of Ramadi. Игра создавалась совместно с бывшим инструктором снайперских курсов SEAL Брэндоном Уэббом, чтобы достичь высокого уровня реалистичности игрового процесса. Вам предстоит взять на себя роль снайпера «морского котика» и оперировать в опасной среде, полагаясь на свои снайперские навыки и владение реалистичным оружием.

Игрокам будет предоставлена возможность пройти интенсивную тренировку по стрельбе на большие расстояния в разных условиях. Системы оружия в игре будут максимально реалистичными.

Основное действие игры происходит в городе Рамади, в иракской провинции Аль-Анбар. Игрокам предстоит исследовать различные локации, включая городские анклавы и фермерские угодья, которые вдохновлены реальными операциями, проводимыми командой SEAL. Задания будут разнообразными, включая специальную разведку, наблюдение за местностью и нейтрализацию целей.