Kорейская компания SK hynix получила финансирование в размере 458 миллионов долларов США для строительства нового завода по упаковке памяти в Индиане.

SK Hynix, корейский производитель памяти, получил финансирование в размере 458 миллионов долларов США для строительства нового завода по упаковке памяти в Индиане. Это финансирование было предоставлено в рамках закона CHIPS Act, который направлен на поддержку американского производства чипов. Упаковка полупроводников стала важным этапом производства, особенно для американских производителей чипов. Новый завод компании будет специализироваться именно на упаковке памяти и сможет получить еще 500 миллионов долларов в виде дополнительных кредитов для строительства новых объектов.

SK Hynix является одной из немногих компаний в мире, способных производить чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), особенно для продуктов искусственного интеллекта. Они конкурируют на рынке HBM3е и отчеты говорят, что Samsung имеет трудности с контролем качества. Micron и SK Hynix установили тесные связи с NVIDIA, и это финансирование позволит SK Hynix расширить свои возможности и конкурировать на рынке.