Обновление Agents of Sabotage добавило новый контент, включая списанные машины правоохранительных органов и штабы, которые можно приобрести и настроить.

В GTA Online вернулись праздничные события, которые будут доступны до 1 января 2025 года. Игроки смогут принять участие во множестве мероприятий и получить различные награды.

Обновление Agents of Sabotage добавляет новые списанные машины правоохранительных органов, которые можно будет получить, а также предлагает новый штаб. В этом обновлении игроки смогут участвовать в нескольких новых сезонных событиях, включая возвращение Гуча, перестрелку на Уизел-плаза и охоту на Йети. Участие в этих событиях позволяет получить различную экипировку, такую как экипировка Йети, экипировка Гуча и экипировка Снеговика.

Кроме того, игроки могут удвоить свой пассивный доход на швейной фабрике и получить удвоенное вознаграждение за доставку пиццы и работу диспетчера. Таким образом, игроки смогут заработать больше денег в праздничный сезон.

В дополнение к этим возможностям, участие в антураже (Festive Remix) позволит получить втрое больше игровой валюты GTA$ и очков опыта RP. Игроки также имеют возможность получить специальные награды, такие как «Финиш снеговика» для боевого пистолета, «Финиш черепа Санты» для специального карабина и «Помощник Санты».