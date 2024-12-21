NVIDIA особенно обеспокоена тем, что некоторые пользователи в Китае подделывают серийные номера серверов, чтобы обойти ограничения.

Американская компания NVIDIA обратилась к производителю компьютеров Super Micro Computer с просьбой расследовать, как их чипы были незаконно приобретены в Китае, особенно при условии, что некоторые пользователи якобы подделали серийные номера серверов, чтобы обойти экспортный контроль США. Несколько месяцев назад стало известно, что графические процессоры NVIDIA H100, на которые распространяется экспортный контроль США в отношении Китая, были легко доступны через дилеров Super Micro Computer в Азии, и теперь на этот вопрос обратило внимание Министерство торговли США.

NVIDIA также запросила своих дистрибьюторов, включая Super Micro Computer и Dell, провести проверки своих региональных клиентов, чтобы выяснить, какие чипы были приобретены и как они оказались в Китае. Отдельное внимание уделяется поддельным серийным номерам серверов, использование которых позволяет пользователям обойти ограничения, наложенные экспортным контролем США. Еще в апреле в китайской поисковой системе Baidu были найдены сообщения о поставках большой партии чипов NVIDIA H100 через две недели, которые можно было получить в различных городах Китая. В некоторых сообщениях фигурировали также данные с логотипом Super Micro Computer. Аналогичные сообщения появлялись и на других платформах, таких как ZOL.