Этот APU основан на архитектуре Zen 5 и предназначен для доступных ноутбуков с низким бюджетом.

На платформе PassMark появились результаты бенчмарка для нового APU AMD Ryzen AI 7 350 Krackan. Этот процессор основан на архитектуре Zen 5 и предназначен для доступных ноутбуков. Он сочетает в себе высокую производительность и мощную интегрированную графику.

AMD Ryzen AI 7 350 набрал 3919 баллов в одноядерном тесте на платформе PassMark. Это 8-ядерный/16-поточный процессор, состоящий из 4 ядер Zen 5 и 4 ядер Zen 5c с графикой Radeon 860M. Частоты этого чипа составляют от 2,0 ГГц и до 3,6 ГГц в режиме Turbo.

Хотя AMD официально не представила эти мобильные чипы Zen 5, утечки информации продолжают подтверждать их существование. В последние несколько недель появилось множество утечек, раскрывающих спецификации и производительность этих процессоров.

APU AMD Ryzen AI 7 350 Krackan представляет собой мощную конфигурацию, предназначенную для ноутбуков. Он оснащен интегрированной графикой Radeon 860M, которая обеспечивает высокую производительность при работе с графическими приложениями и играми.