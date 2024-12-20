Ранее правительство Индонезии отклонило предложения Apple об инвестициях в 10 и 100 миллионов долларов и заявило, что запрет на продажи iPhone 16 будет сохраняться до появления дополнительных инвестиций.

Apple приближается к снятию запрета на продажи iPhone 16 в Индонезии, после того как президент страны Прабово одобрил сумму инвестиций в размере $1 млрд. Ранее правительство Индонезии отклонило предложения Apple о сумме инвестиций в $10 млн и $100 млн, заявив, что запрет на продажи iPhone 16 не будет снят до тех пор, пока сумма инвестиций не будет значительно увеличена. Однако Apple согласилась вложить в регион аж $1 млрд, что президент согласно последним сообщениям одобрил.

Источник сообщает, что сумма инвестиций Apple в Индонезии в размере $1 млрд будет включать в себя расширение завода Apple AirTag в Батаме. На брифинге, состоявшемся в выходные, президенту Прабово была предоставлена информация относительно запрета на продажи iPhone 16. Правительство Индонезии запретило продавать в стране все четыре модели iPhone до тех пор, пока Apple не выполнит требования по внутреннему содержанию смартфонов и планшетов.

В рамках соглашения с правительством Индонезии, Apple обязуется выполнить данные требования и сделать все необходимое для возобновления продаж iPhone 16. Ранее министр инвестиций Розан Роэслани заявил, что ожидает инвестиции Apple в размере $1 млрд в течение недели.