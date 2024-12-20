Созданный разработчиком Филиппо Тарпини, данный мод включает в себя поддержку HDR, NVIDIA DLSS и GTAO, а также улучшение различных графических функций, включая тени, отражения и фильтрацию.

Мод Prey Remastered Luma разработан Филиппо Тарпини, разработчиком из Remedy, и является недавней популярной модификацией для игры Prey. Этот мод добавляет множество улучшений графики и функциональности, которые заставят игру выглядеть и работать лучше.

Одной из основных особенностей мода является поддержка высокого динамического диапазона (HDR) с улучшенным тонемаппингом и переработкой всех эффектов постобработки. Также мод добавляет поддержку NVIDIA DLSS, что позволяет играть в игру с более высоким разрешением при использовании графических процессоров NVIDIA. Другое значимое улучшение, добавленное модом, - это GTAO (Ground Truth Ambient Occlusion), которое обеспечивает более реалистичную обработку теней в игре.

Общий список изменений мода Prey Remastered Luma включает также повышение качества SDR и HDR буферов, а также улучшение качества оригинального Ambient Occlusion (AO).