Ожидается, что Qualcomm также представит более доступную версию Snapdragon 8 Elite, возможно названную Snapdragon 8s Gen 4.

Компания MediaTek готовится представить новый процессор Dimensity 9400, который станет конкурентом для Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm. В ответ на это, Qualcomm также планирует выпустить более доступную версию своего флагманского процессора, которая может называться Snapdragon 8s Gen 4 или Snapdragon 8s Elite. Однако, независимо от официального названия, слухи указывают на то, что MediaTek также готовит менее производительную версию своего процессора под названием Dimensity 9350.

Хотя пока нет точной информации о технических характеристиках Dimensity 9350, по сообщению пользователя Digital Chat Station на Weibo можно судить, что он будет главным конкурентом для процессора SM8735. Новый процессор Dimensity 9350 позволит партнерам компании MediaTek создавать более доступные смартфоны без значительных потерь в функциональности по сравнению с флагманским процессором Dimensity 9400. Одним из главных различий между двумя процессорами, возможно, будет литография. В то время как Dimensity 9400 будет изготовлен по 3-нм техпроцессу второго поколения от TSMC, Dimensity 9350 может использовать 4-нм техпроцесс «N4P», который также предоставляет хорошую производительность.